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Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, akademisyen Abdulaziz Cerad'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

28.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:24 Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
Abdulmecid Tebbun, akademisyen Abdulaziz Cerad'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve Cezayir devlet televizyonununda yayımlanan yazılı açıklamada, Tebbun, Cezayir Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olan eski diplomat Cerad'ı başbakan olarak atadı ve kendisine hükümeti kurma görevi verdi.
Cerad, görevlendirilmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut zorlukların üstesinden gelebilmek ve krizi aşabilmek için tüm siyasi taraflar ve vatandaşlarla çalışacağını dile getirdi.
Kendisini başbakan olarak tayin eden ve yeni hükümeti kurmakla görevlendiren Tebbun'a teşekkürlerini ileten Cerad, toplumun güvenini kazanmak için ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele edeceğini söyledi.
Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.
Abdulaziz Cerad kimdir?
12 Şubat 1954'te Cezayir'in doğusundaki Hanşele vilayetinde dünyaya gelen Cerad, 1981 yılında Paris Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktorasını tamamladı. Cerad, 1992 yılında profesör olarak, Cezayir Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı.
Cerad ayrıca Cezayir'in eski Cumhurbaşkanlarından olan Ali Kafi'nin diplomatik danışmanlığı, Liamine Zeroual döneminde de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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