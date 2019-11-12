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Cezayir'de Amazig bayrağı açan göstericilere hapis cezası

Cezayir'de Amazig (Berberi) bayrağı açtığı için "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılanan 22 göstericiye birer yıl hapis cezası verildi.

12.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:26Cezayir'de Amazig bayrağı açan göstericilere hapis cezası
'de Amazig (Berberi) bayrağı açtığı için "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılanan 22 göstericiye birer yıl hapis cezası verildi.
Cezayir İnsan Hakları Savunma Derneği, davanın dün sabah başlayan ve bugün devam eden duruşmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan 42 sanıktan 22'sinin suçlu bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilere birer yıl hapis ve 200 dolar para cezası verildiği belirtildi.
Bir yıllık cezanın yarısının hapiste geçirilmesi, diğer 6 ay için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındığı ifade edilen açıklamada, davada yargılanan diğer 20 kişi hakkındaki kararların ise 18 Kasım'daki duruşmada alınacağı ifade edildi.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 19 Haziran'da, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.
Yasağın ardından gösterilerde Amazig kökenlerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıyanlar gözaltına alınmıştı.
Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Cezayir, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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