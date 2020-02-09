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Cezayir'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

Cezayir'de orduya ait bir kışlaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

09.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:54Cezayir'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker öldü
'de orduya ait bir kışlaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar bölgesinde orduya ait bir kışlaya bomba yüklü araçla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Bir askerin bomba yüklü aracı fark etmesi ve kışlaya girmesine engel olması üzerine saldırganın kullandığı aracı patlattığı ve söz konusu askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Cezayir yönetimi geçen yıllarda, silah kaçakçılığı ve teröristlerin girişine engel olmak için ülkenin Mali, Libya ve Nijer ile olan sınır hattına binlerce asker sevk etmişti.

Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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