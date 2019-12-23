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Cezayir'de Bouteflika'ya istifa çağrısında bulunan ordu şefi Salah hayatını kaybetti

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika'ya istifa çağrısında bulunan ordu şefi Korgeneral Ahmed Gaid Salah hayatını kaybetti.

23.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:14 Cezayir'de Bouteflika'ya istifa çağrısında bulunan ordu şefi Salah hayatını kaybetti
'de eski Abdulaziz Bouteflika'ya istifa çağrısında bulunan ordu şefi Korgeneral Ahmed Gaid Salah hayatını kaybetti.

Cezayir'de Şubat ayında başlayan hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Tansiyonun düşmediği ülkede bugün ülkenin siyasette güçlü isimlerinden biri olan ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika'ya istifa etmesi için çağrıda bulunan ordu şefi Ahmet Gaid Salah hayatını kaybetti. Salah'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdülmecid bin Tebbun, Salah'ın görevini General Said Chengriha'nın devralacağını bildirdi. Yaklaşık 1 hafta önce Cumhurbaşkanı seçilen Tebbun, göreve gelmesinde ordunun büyük bir rolünün olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz Şubat ayında patlak veren protestolar sırasında Salah, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika'ya istifa etmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıdan sonra ordu, Bouteflika yanlısı bazı kişileri tutuklamıştı. Olaylar sonucunda halkın bazı kesimleri Salah'ın istifa etmesini istemiş, protestolar boyunca "Askeri bir devlet değil, sivil bir devlet istiyoruz" sloganları atılmıştı. - CEZAYİR

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Cezayir, Güncel

Kaynak: İHA

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