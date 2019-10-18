Haberler » Güncel » Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 35'inci haftasında da devam edildi.

18.10.2019 22:57
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 35'inci haftasında da devam edildi.
Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin kuzeyindeki kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.
Göstericiler "barışçıl, barışçıl", "çetelerle seçim olmaz" ve "demokratik sivil devlete evet" gibi sloganlar attı.
Cezayir'de 20 yıl boyunca yönetimde bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.
Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor
Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.
Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 - Lübnan'da protestoculara ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı
00:01 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
00:00 Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım
23:55 NATO Türkiye-ABD anlaşmasından memnun
23:53 Odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilogram esrar ele geçirildi
23:50 "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri"
23:46 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Fatih Terim (2)
19.10.2019 00:05:10