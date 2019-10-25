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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.

25.10.2019 22:54
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.
Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin doğusundaki Mile ve Cicil, batısındaki Vahran ve Musteganim ile orta kesimindeki El-Buleyde kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.
Anayasa'nın 7. maddesi gereği yönetimin halka teslim edilmesini ve Buteflika rejimi temsilcilerinin gitmesini talep eden göstericiler, "demokratik sivil devlet", "çetelerin yönettiği seçimlere hayır" ve "talebimiz açık, yönetim halka teslim edilsin" gibi sloganlar attı.
Göstericiler ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamaları reddeden sloganlar attı.
Cezayir'de

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA


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