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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.

29.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:03
'de eski Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.
Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi. Göstericiler ayrıca Buteflika döneminde görev yapan isimlerin 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde denetleyici olarak görev yapmalarını reddetti.
Cezayir'de

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA


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