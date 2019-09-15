Haberler » Güncel » Haber

Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

15.09.2019 23:18Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak
Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
Devlet televizyonundan Cezayirlilere seslenen Bin Salih, "Anayasanın bana verdiği yetkiler çerçevesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılması yönünde karar aldım. Bugün seçmenlere oylamaya katılma çağrısı yapan kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullandı.
Ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma zamanı olduğunu belirten Bin Salih, seçim tarihinin devleti yenileme ve birlikte çalışma sürecinin başlangıcı olması için gayret gösterilmesini istedi.
Cezayir anayasası, seçmenlere oylamaya katılma çağrısı yapan kararname imzalandıktan sonra 90 gün içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.
Yüksek Seçim Komisyonunun bugün 50 üyesi belirlenmiş, başkanlığına da eski Adalet Bakanı Muhammed Şerafi getirilmişti. Daha sonra Bin Salih, Muhammed Şerafi ile komisyon üyelerini kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek
02:29 Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı - 2
02:18 Mısır'da 6 sanık idam cezasına çarptırıldı
02:10 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı