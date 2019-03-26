Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması Çağrısı Yetersiz"

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Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısını yetersiz buldu.Barış Toplumu Hareketi yönetim kadrosu, Genelkurmay Başkanı Salih'in çağrısını değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Salih'in çağrısının yetersiz olduğu belirtilerek, bu adımdan önce bir uzlaşı hükümeti ve bağımsız seçim komisyon kurulması talep edildi.Açıklamada, "102. maddenin devreye sokulması reformlara imkan tanımaz. Ayrıca bu durum demokratik geçişe, özgür ve nezih seçimlerin yapılmasına da izin vermez." ifadeleri kullanıldı.Partinin açıklamasında, 102. maddenin uygulanması halinde buna Cezayir halkının taleplerini gerçekleştirecek uygulamaların da eklenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.Seçim yasasının değiştirilmesini, siyasi çalışmaların özgürleştirilmesini, yargı bağımsızlığını ve milli servetin korunmasını garanti altına alan kararnamelerin acilen yayımlanmasını isteyen Barış Toplumu Hareketi, Cezayir halkına, reformların ve taleplerinin güvence altına alınması için barışçıl gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, bugün devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.Anayasa'nın 102'nci maddesiCezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.Cezayir'de gösterilerCezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.