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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçları açıklandı

Cezayir Anayasa Konseyi (mahkeme), eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.

16.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:34Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçları açıklandı
Anayasa Konseyi (mahkeme), eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.
Cezayir devlet televizyonundan açıklama yapan Anayasa Konseyi Başkanı Kemal Feniş, Tebbun'un oyların yüzde 58,13'ünü alarak Cezayir'in resmi cumhurbaşkanı olduğunu ve yemin ettikten sonra göreve başlayacağını belirtti.
Seçimlerin şeffaf şartlar altında gerçekleştiğini ifade eden Feniş, İslami eğilimli partinin adayı Abdülkadir bin Karine'nin oyların yüzde 17,37'sini alarak ikinci, diğer bir eski Başbakan Ali bin Flis'in de oyların yüzde 10,55'ini alarak üçüncü olduğunu kaydetti.
Anayasa Konseyinin açıkladığı bu sonuçların, Bağımsız Ulusal Seçim İdaresinin 13 Aralık Cuma günü ilan ettiği sonuçlara çok yakın olduğu görüldü.
Cezayir yasalarına göre, Anayasa Konseyi seçimlerin nihai sonuçlarını açıklıyor, bu sonuçlara itiraz hakkı da bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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