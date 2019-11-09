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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak nihai isimler belli oldu

Cezayir'de Anayasa Konseyi, 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai aday listesini açıkladı.

09.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:58Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak nihai isimler belli oldu
'de Anayasa Konseyi, 12 'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai aday listesini açıkladı.
Anayasa Konseyi Başkanı Kemal Finiş tarafından yapılan ve Cezayir Devlet Televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamada, Bağımsız Seçim Otoritesi'nin ilk açıkladığı listeye yapılan itirazların kabul edilmediği ve cumhurbaşkanlığı için sadece 5 kişinin adaylığının kabul edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilen kişilerin, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd, eski Başbakan Ahmed Uyahya'nın partisi olan Demokratik Ulusal Birlik'in genel sekreteri İzzeddin Meyhubi ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi'nin başkanı Abdulkadir bin Karine olduğu duyuruldu.
Bağımsız Seçim Otoritesi, geçen cumartesi günü, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 23 kişinin müracaat ettiğini ancak bunlardan sadece 5'inin başvurusunun kabul edildiğini, diğerlerinin ise adaylık için şart koşulan 50 bin imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle elendiğini açıklamıştı.
Adaylıkları kabul edilmeyen 18 kişiden 9'unun Bağımsız Seçim Otoritesi'nin kararına itiraz ettiği kaydedilmişti.
Anayasa Konseyi'nin açıkladığı nihai listeyle, seçim yarışı resmen başlamış oldu. Seçim propaganda sürecinin17 Kasım'da başlayacağı ve 3 hafta süreceği kaydedildi.

Cezayir, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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