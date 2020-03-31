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Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran -05 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 19. Akdeniz Oyunları 2022 yazına ertelendi.

31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:30
Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir 'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran -05 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 19. Akdeniz Oyunları 2022 yazına ertelendi.
Cezayir Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Spor Bakanlığı, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi ile koordinasyon halinde Vehran kentinde 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Akdeniz Oyunları'nı sporcuların sağlığı göz önünde bulundurularak bir yıl erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, organizasyonun ertelenmesi kararının koronavirüs salgınına ilişkin durum değerlendirmesi ışığında alındığı belirtilirken, oyunların düzenleneceği yeni tarihe ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtasından sporcuları bir araya getiren Akdeniz Oyunlarının 17'ncisi 2013 yılında Mersin'de gerçekleştirilmişti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini açıklamıştı.
Dünya çapındaki futbol, basketbol, tenis, motor sporları, atletizm gibi birçok spor dalına ilişkin ulusal ve uluslararası organizasyon Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz Oyunları, Cezayir, Akdeniz, Güncel
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