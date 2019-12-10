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Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası

Cezayir'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı protestolar devam ederken "Zimmetine mal geçirme, görevini kötüye kullanma, kara para aklama ve rüşvet" suçlarından eski başbakanlar, bakanlar ve iş insanlarına hapis cezası verildi.

10.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:32

'de gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski başbakanlar Ahmed Uyahya 15 yıl hapis ve 8 bin dolar para cezası, Abdülmelik Sellal ise 12 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ESKİ BAKANLAR VE İŞ İNSANLARI DA YARGILANDI

Cezayir'de 12 'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri karşıtı protesto devam ederken ülke tarihinde ilk kez aralarında eski başbakanların yanı sıra eski bakanlar, iş insanları da yargılandı. "Zimmetine mal geçirme, görevini kötüye kullanma, kara para aklama ve rüşvet" gibi bir dizi suçlama yöneltilen sanıklar hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

ALDIKLARI CEZALAR BELLİ OLDU

Eski başbakanlar Ahmed Uyahya 15 yıl hapis ve 8 bin dolar para cezası, Abdülmelik Sellal ise 12 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Eski Sanayi bakanları Yusuf Yusufi ve Mahcub Bidde 10'ar yıl, eski Turizm Bakanı Yamine Zerhuni 5 yıl ve eski Başbakan Sellal'in oğlu Faris Sellal 3 yıl hapis cezası aldı.

12 ARALIK'TA SEÇİM YAPILACAK

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci dönem için Cumhurbaşkanlığını açıklamasının ardından ülke genelinde eylemler başlamıştı. Buteflika yoğun baskıların ardından istifa etse de halk sokaklardan ayrılmadı. Ülkede yeni seçimin 12 Aralık'ta yapılacağının açıklanmasının ardından göstericiler sokaklara akın etmeye devam etti. Perşembe günü yapılacak seçim kapsamında 24 milyon 474 binin üzerinde kayıtlı seçmen oy kullanacak. Ülke dışında yaşayan 914 bin seçmen ise cumartesi oy kullanmaya başladı.

Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası

Cezayir, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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