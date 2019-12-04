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Cezayir'de eski liderlere yönelik yolsuzluk davası başladı

Nisan ayında istifa eden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın da aralarında bulunduğu siyasilerin yargılandığı yolsuzluk davası başladı.

04.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00Cezayir'de eski liderlere yönelik yolsuzluk davası başladı
Nisan ayında istifa eden eski Abdelaziz Bouteflika'nın da aralarında bulunduğu siyasilerin yargılandığı yolsuzluk davası başladı.

Cezayir'de aralarında eski 2 başbakan, eski üst düzey siyasi liderlerin ve otomotiv sektörünün büyük patronlarının bulunduğu yolsuzluk davası başladı. Mahkemenin kamuya açık olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Belkacem Zeghmati, duruşmanın otomobil üreticilerine gereğinden fazla hibe verilmesi çerçevesinde görüldüğünü belirtti. Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın Nisan ayında istifa etmesinin ardından yolsuzluk şüphesi kapsamında açılan geniş çaplı soruşturma, rejime karşı düzenlenen halk protestosunun yol açtığı ilk soruşturma oldu.

Öte yandan daha sonra görülecek diğer davalar arasında kamu alımları ve eski Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın kampanya finansmanı yer alıyor. - CEZAYİR

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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