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Cezayir'de göstericiler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istiyor

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

27.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:00 Cezayir'de göstericiler
'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.
Eski Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam eden gösterilerin 45'inci haftasında, sokakları dolduran Cezayirliler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istedi.
Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin batısındaki Vahran ve doğudaki Kosantine kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.
Gösterilerde yönetim sisteminde değişiklik taleplerinin dile getirildiği pankartlar taşındı, sık sık bu yönde sloganlar atıldı.
Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmamış "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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