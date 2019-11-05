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Cezayir'de hakimlerin grevi sona erdi

Cezayir Hakimler Birliği, 27 Ekim'de başlatılan ülke çapındaki grevi sonlandırma kararı aldı.

05.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:24Cezayir'de hakimlerin grevi sona erdi
Cezayir Hakimler Birliği, 27 Ekim'de başlatılan ülke çapındaki grevi sonlandırma kararı aldı.
Cezayir Hakimler Birliği Sendikası Başkanı Yesad Mebruk, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede benzeri görülmemiş çapta 3 bin yargıcın görev ve yer değişimi kararına tepki olarak başlayan grevin sona erdiğini duyurdu.
Mebruk, Cezayir yargısının üst düzey isimleriyle yapılan toplantının ardından grevin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Yapılan görüşmede sendikanın üzerinde durduğu birçok noktanın karara bağlandığını belirten Mebruk, bu konulardan özellikle yargı bağımsızlığının yanı sıra görev ve yer değişimi kararlarına ilişkin ortak bir zeminde uzlaşı sağlandığını ifade etti.
Cezayir'de Hakimler Yüksek Konseyi, 3 bin yargıcın görev ve yerlerinin değiştirilmesi yönünde karar almıştı.
Cezayir Hakimler Birliği Sendikası ise 27 Ekim Pazar günü görev yeri değişikliklerine dair alınan kararlarda hakimlerin ailevi ve diğer insani şartlarının dikkate alınmadığını savunarak, grev başlatmıştı.

Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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