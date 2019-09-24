Haberler » Güncel » Haber

Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.09.2019 11:10Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü
Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir'in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.
(İHA)

Cezayir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 Guatr Çeşmesi'ne Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını
12:05 Falezlerde temizlik çalışması
12:04 "Eğitimde Birlikteyiz" projesi başladı
12:03 Mavi Ev'de Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri
12:03 MEB ve eğitim sendikası başkanları bir araya geldi
12:02 Bombaların sessizliğe mahkum ettiği Afgan çocuğa işitme cihazı desteği
12:01 Hem smokin hem takım elbise