- Cezayir
'de hastane yangınında 8 bebek öldü
CEZAYİR - Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.Cezayir'in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.Yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.