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- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldüCEZAYİR - Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.09.2019 13:05
- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü
CEZAYİR - Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir'in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.
- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

Cezayir, Güncel

Kaynak: İHA

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