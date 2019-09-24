Haberler » Güncel » Haber

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldüCezayir (DHA) - Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.09.2019 11:02
Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü
Cezayir (DHA) - Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangın yerel saatle 04.00'te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5'inin duman zehirlenmesi ve 3'ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100'den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.
Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:39 Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı
12:39 Aksaray emniyeti muhtarlarla huzur toplantısı yaptı
12:37 Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları
12:37 Dha istanbul bülteni-2
12:36 TİKA'dan D-8 çalıştayına destek
12:36 Hayırsever iş insanından Seferihisar'a yüksekokul müjdesi
12:35 Çalımbay: "Alanyaspor maçı zor olacak"