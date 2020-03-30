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Cezayir'de karantina altına alınmayı kabul etmeyenlere hapis cezası

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan ve karantina altına alınmayı kabul etmeyen kişilerin hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

30.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:00
Cezayir'de karantina altına alınmayı kabul etmeyenlere hapis cezası
Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan ve karantina altına alınmayı kabul etmeyen kişilerin hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.
Karara göre, Kovid-19 şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.
Cezayir'de son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Cezayir, Güncel

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