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Cezayir'de konserde izdiham: 5 ölü

Cezayir'de "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserinde yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti.

23.08.2019 13:17 Cezayir'de konserde izdiham: 5 ölü
Cezayir'de "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserinde yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, rap şarkıcısı Soolking'in dün gece başkent Cezayir'deki 20 Ağustos 1955 Stadyumu'nda vereceği konseri izlemek için binlerce kişi toplandı.
Stadyumun girişinde kalabalığın bir anda kapılara akın etmesi sonucu meydana gelen izdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Olaya rağmen iptal edilmeyen konser Cezayir televizyonundan canlı yayımlandı.
Cezayir kökenli Fransız rap müzik şarkıcısı Soolking, özellikle Cezayir ve Kuzey Afrika'daki gençler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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