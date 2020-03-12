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Cezayir'de korona kaynaklı ilk ölüm

Cezayir'de korona virüsü kaynaklı ilk can kaybını yaşandığı açıklandı.

12.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
Cezayir'de korona kaynaklı ilk ölüm
Cezayir 'de korona virüsü kaynaklı ilk can kaybını yaşandığı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkarak hızla dünya geneline yayılmaya devam korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. Cezayir'de korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Ülkede 4 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından, toplam vaka sayısı ise 24'e yükseldi.

Öte yandan dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 637'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 126 bin 490'a yükseldi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel

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