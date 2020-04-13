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Cezayir'de korona virüs vaka sayısı hızla artıyor, ülke ilaç stokluyor

Cezayir'de 293 kişi korona nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı bin 914'e yükseldi.

13.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:56
Cezayir 'de 293 kişi korona nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı bin 914'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Küzey Afrika ülkesi Cezayir'de 293 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Cezayir Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 89 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede korona virüs vakası bin 914'e ulaştığı belirtildi.
Virüsün kontrol altına alınması için ülkedeki yetkililer harekete geçerek kısıtlamaları uyguladı. Sağlık Bakanı ABD al-Rahman Bin Bouzid, dün 15 milyondan fazla maske, 100 solunum cihazı, sağlık ekipleri için özel kıyafet, koruyucu gözlük ve maske satın alındığını açıkladı. Bin Bouzid, ülkedeki ilaç stokunun arttırıldığını açıkladı. Korona virüs tedavisinde kullanılmasına izin verilen sıtma ilacı klorokin ilacının stok seviyesinin arttığını vurgulayan Bakan, ülkede 300 bin fazla klorokin ilacı bulunduğunu söyledi. Bin Bouzid, "Tüm ülkeler gibi korona virüsüne karşı alınan tedbirleri arttırmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm malzemeleri, ilaçları sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan klorokin, Fransa, Fas dahil olmak üzere Cezayir'de korona virüs tedavisinde kullanılıyor. Klorokin , Dünya Sağlık Örgütünün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.
(İHA) Cezayir’de korona virüs vaka sayısı hızla artıyor, ülke ilaç stokluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Klorokin, Cezayir, Güncel
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