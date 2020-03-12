Cezayir'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
12.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:24
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un ilgili bakanlarla yaptığı istişarelerin ardından 12 Mart-5 Nisan tarihlerinde okulların tatil edilmesi talimatı verdiği kaydedildi.
Açıklamada, bu kararın Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Cezayir'de bugün Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kaydedilirken ülkedeki vaka sayısı 24 olarak açıklamıştı.
BAE, Roma hariç İtalya 'ya tüm uçuşları askıya aldı
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Roma hariç İtalya'ya yapılacak tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
BAE Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak kararın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Abu Dabi makamları, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısını 74 olarak duyurmuştu.
İtalya'da ise bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, vaka sayısı 12 bin 462'ye ulaştı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un ilgili bakanlarla yaptığı istişarelerin ardından 12 Mart-5 Nisan tarihlerinde okulların tatil edilmesi talimatı verdiği kaydedildi.
Açıklamada, bu kararın Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Cezayir'de bugün Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kaydedilirken ülkedeki vaka sayısı 24 olarak açıklamıştı.
BAE, Roma hariç İtalya 'ya tüm uçuşları askıya aldı
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Roma hariç İtalya'ya yapılacak tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
BAE Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak kararın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Abu Dabi makamları, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısını 74 olarak duyurmuştu.
İtalya'da ise bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, vaka sayısı 12 bin 462'ye ulaştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Cezayir, İtalya, Güncel
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