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Cezayir'de koronavirüs nedeniyle Meclis çalışmaları askıya alındı

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle parlamentonun birinci kanadı Ulusal Halk Meclisinde çalışmalar askıya alındı.

12.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:18
Cezayir'de koronavirüs nedeniyle Meclis çalışmaları askıya alındı
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle parlamentonun birinci kanadı Ulusal Halk Meclisinde çalışmalar askıya alındı.
Ulusal Halk Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Süleyman Şinnin'in Meclis üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında çalışmaların askıya alınması kararlaştırıldı.
Şinnin, milletvekillerine virüsten korunma yolları konusunda vatandaşları bilgilendirmeleri için öncü olmaları çağrısında bulundu.
Parlamentonun ikinci kanadı Ulusal Meclisten ise benzer yönde bir kararın alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bağlantılı çalışmalar dolayısıyla ikinci kanadın da aynı adımı atacağı öngörülüyor.
Cezayir'de bugün Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı ise 24'e yükselmişti. Ülkede ayrıca Kovid-19 nedeniyle 12 Mart-5 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Meclis Başkanı, Cezayir, Güncel

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