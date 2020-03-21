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Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Cezayir'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 15'e yükseldi.

21.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:28
Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Cezayir 'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yaş ortalamalarının 64 olduğu ve kronik hastalıklarının bulunduğu duyuruldu.
Açıklamada, 44 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 139'a yükseldiği bildirildi.
Hastalıktan iyileşerek taburcu edilenlere 22 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısının 54'e ulaştığı belirtilen açıklamada, virüs şüphesi bulunan 34 kişinin hastanelerde gözetim altına alındığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Cezayir, Güncel

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