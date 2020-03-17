Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
17.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:50
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buleyde kentinde Kovid-19'a yakalanan kronik rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.
Ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişide ise virüs tespit edildiği açıklanmıştı.
Cezayir'de bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alınmıştı. Daha önce de sportif, kültürel ve siyasi etkinlikler askıya alınmış, yurt dışı seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buleyde kentinde Kovid-19'a yakalanan kronik rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.
Ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişide ise virüs tespit edildiği açıklanmıştı.
Cezayir'de bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alınmıştı. Daha önce de sportif, kültürel ve siyasi etkinlikler askıya alınmış, yurt dışı seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.
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Kaynak: AA
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