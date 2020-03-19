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Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e çıktı.

19.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:46
Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, son olarak 10 kişide virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 82'ye yükseldiği ifade edildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre virüs tespit edilen 32 kişi ise iyileşti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, salı günü Kovid-19'la mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı.
Tebbun ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Güncel

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