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Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 9'a çıktı.

19.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:46
Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 9'a çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Bölümü Müdürü Samiye Hamadi, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyindeki El-Mediya ilinde 47 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Hamadi ayrıca ülkede tespit edilen vaka sayısının 90'a ulaştığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan daha önceki açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, vaka sayısının ise 82'ye yükseldiği bildirilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Güncel

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