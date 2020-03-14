Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 3'üncü ölüm gerçekleşti
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
14.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:34
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 37 olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 12 kişinin virüsü yenerek iyileşmesi sonucu hastanelerden taburcu edildiği dile getirildi.
Bakanlıktan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği duyurulmuştu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 37 olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 12 kişinin virüsü yenerek iyileşmesi sonucu hastanelerden taburcu edildiği dile getirildi.
Bakanlıktan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği duyurulmuştu.
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Kaynak: AA
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