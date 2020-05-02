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Cezayir'de ramazanda dar gelirlilerin vazgeçilmezi: "Rahmet pazarları"

Cezayir'de her yıl ramazan ayında kurulan "Rahmet pazarları" dar gelirli ailelerin ve yoksulların vazgeçilmezi oluyor.

02.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:45
Cezayir'de her yıl ramazan ayında kurulan "Rahmet pazarları" dar gelirli ailelerin ve yoksulların vazgeçilmezi oluyor.
Cezayirlilerin, ramazan ayına atıfla "Rahmet" olarak adlandırdığı bu pazarlarda, yaygın olarak tüketilen gıda, sebze ve meyveler düşük fiyatla satılıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen "Rahmet pazarları"; fakir, yoksul ve dar gelirlilerin mübarek ay boyunca yükünü büyük oranda hafifletiyor.
Başkent Cezayir'deki Orta Cezayir Bölgesi Belediye Başkanı Abdulhakim Battaş, basına açıklamasında, ramazan ayında farklı yerlerde açılan Rahmet pazarlarında belediye çalışanlarının görev yaptığını söyledi.
Battaş, gıda, sebze, meyvenin yanı sıra et ürünlerinin de burada makul fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti.
Pazarlarda koronavirüs önlemleri
Başkent Cezayir'deki "1 Mayıs" meydanında açılan pazarda AA muhabirine açıklama yapan Kadın ve Gençleri Kalkındırma Derneği Başkanı Nadia Dureydi, "Rahmet pazarları"nın dar gelirli aileler için güzel bir girişim olduğunu söyledi.
Dernek olarak da kendilerinin bu pazarlara katkı sunduklarını dile getiren Dureydi, Kovid-19 salgını nedeniyle pazarlarda sosyal mesafe ve gereken önlemlere dikkat edildiğini aktardı.
Pazarda süt ve ürünlerini satan İlyas Başa da fiyatların uygun olmasından dolayı ilginin büyük olduğunu ifade etti.
Başa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kalabalıkların oluşmaması adına sıra bekleyenler için birer metre arayla sandalyeler yerleştirildiğini kaydetti.
Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 453 olduğunu, vaka sayısının ise 4 bin 156'ya yükseldiğini açıklamıştı. Cezayir’de ramazanda dar gelirlilerin vazgeçilmezi: ’Rahmet pazarları’

Kaynak: AA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Cezayir, Güncel, Haber

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