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Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü

Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

23.08.2019 10:12 Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü
Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin konseri için başkent Cezayir'deki stadyumda binlerce kişi toplandı. Soolking ismiyle bilinen rapçinin konseri için stadyuma girmek isteyenler izdihama neden oldu. Binlerce kişinin katıldığı rap konserinde izdiham nedeniyle 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Cezayir Savcılığı temsilcisinin olay yerine gittiği ve ardından yaralıların kaldırıldığı başkent hastanesini ziyaret ettiği öğrenildi. - CEZAYİR

Cezayir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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