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Cezayir'de yaklaşık 500 bin kişi işinden oldu

Cezayirli İşadamları Forumu Başkanı Sami Akili, ülkede süren yolsuzluk soruşturmaları sonucu bazı özel şirketlerin kapanmasıyla yaklaşık 500 bin kişinin işinden olduğu bildirdi.

18.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:10Cezayir'de yaklaşık 500 bin kişi işinden oldu
Cezayirli İşadamları Forumu Başkanı Sami Akili, ülkede süren yolsuzluk soruşturmaları sonucu bazı özel şirketlerin kapanmasıyla yaklaşık 500 bin kişinin işinden olduğu bildirdi.
Akili, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sulama ve inşaat sektöründe büyük bir deprem yaşandığını vurguladı.
Bu alanlardaki işletmelerin yüzde 70'inin kepenk kapattığını aktaran Akili, "Bununla ilgili hükümet de hiçbir çözüm sunmuyor. Aksine, mali zorluk çeken şirketlerin mal varlıkları donduruluyor." dedi.
Akilli, yolsuzluk soruşturmaları sonucu bazı özel işletmelerin kapanmasıyla yaklaşık 500 bin kişinin işinden olduğunu kaydetti.
-Cezayir'de değişim rüzgarları
Cezayir, şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday olmasıyla bir kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika, ordunun uyarılarıyla nisan ayında istifa etmesine rağmen ayaklanmalar yatışmadı.
Protestocular, bu sefer de Buteflika döneminde yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara bulaşanlardan hesap sorulması talebiyle gösterilerini sürdürdü.
Buteflika'yı sahne dışına iterek daha da güç kazanan Genelkurmay Başkanı Salih'in yargıya "sinyal" vermesiyle ülkenin en etkin isimleri arasında sayılan eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, işadamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmış, tutuklama emirleri çıkmıştı.
Yargılamalar sonucu ülkenin en nüfuzlu isimleri arasında gösterilen Said Buteflika ve ülkenin en varlıklı iş insanları olarak sayılan isimler de bu soruşturmalar kapsamında tutuklanmış, mal varlıkları dondurulmuştu.
Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken bazıları ise bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade, Buteflika sonrası yönetimde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

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