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Cezayir'de yeni anayasa taslağı için uzman komite görevlendirildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa taslağını hazırlamak üzere uzmanlardan oluşan bir komite görevlendirdi.

08.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:16Cezayir'de yeni anayasa taslağı için uzman komite görevlendirildi
Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa taslağını hazırlamak üzere uzmanlardan oluşan bir komite görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu Üyesi Ahmed Larabe'yi kabul ettiği belirtildi.
Larabe'nin yeni anayasa taslağını hazırlayacak komitenin başkanlığına getirildiği aktarılan açıklamada, komitenin anayasa değişiklik önerilerini Cumhurbaşkanı'na sunacağı ifade edildi.
Açıklamada, komitede yer alan diğer isimler ve çalışma içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Aralık 2019'daki yemin töreninde yaptığı konuşmada, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtmişti.
Cezayir'de son anayasa değişikliği 2016'da yapılmıştı. Önemli bir değişiklik getirmeyen düzenlemede cumhurbaşkanının yetkileri artırılmış, buna karşın denetlenmesi konusunda bir mekanizma belirlenmemişti.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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