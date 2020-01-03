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Cezayir'de yeni hükümet kuruldu

Cezayir'de yeni hükümet kuruldu.

03.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:55 Cezayir'de yeni hükümet kuruldu
'de yeni hükümet kuruldu. Sabri Bukadum'un Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağı hükümette 5 kadın bakan da yer alıyor.

Cezayir'de gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 58'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun, 28 Aralık'ta akademisyen Abdulaziz Cerrad'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Haftalarca eylemlere sahne olan ülkede Cerrad liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Yeni kurulan hükümette, Sabri Bukadum Dışişleri Bakanı, Kemal Belcud İçişleri Bakanı, Belkasım Zagmati Adalet Bakanı oldu. Enerji Bakanı Muhammed Arkab olurken, Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni ve Din İşleri Bakanı Yusuf Belmehdi ise koltuklarını koruyan isimler oldu. Öte yandan yeni hükümette 5 kadın bakan görev yapacak

Resmi kaynaklar hükümetin ilk kabine toplantısının yarın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla yapılacağını belirtildi. - CEZAYİR

Hükümet, Cezayir, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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