Cezayir'de yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalanan bir kişinin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bu, Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
Cezayir'de salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalanan bir kişinin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bu, Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
Cezayir'de salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi