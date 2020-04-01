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Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan eski bakanlar ve emniyet müdürüne hapis cezası

Cezayir'de devam eden yolsuzluk davaları kapsamında eski emniyet müdürü 15 yıl, iki eski bakan ise üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

01.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:54
Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan eski bakanlar ve emniyet müdürüne hapis cezası
Cezayir 'de devam eden yolsuzluk davaları kapsamında eski emniyet müdürü 15 yıl, iki eski bakan ise üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani el-Hemil, ailesi ve iki eski bakanın "gayrimenkul ve altyapı projelerinden yasa dışı kazanç elde etmekle" suçlandığı dava, bugün Başkentteki Sidi Said Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada sonuçlandı.
Mahkeme, Hemil hakkında "haksız servet, para aklama ve kamuyu zarara uğratmak" suçlarından 15 yıl hapis cezasının yanı sıra 8 milyon Cezayir dinarı (yaklaşık 70 bin dolar) para cezasına hükmetti.
Aynı davada tutuksuz yargılanan Hemil'in eşi, iki yıl hapse mahkum edilirken, dört oğlunun ise 3 ila 10 yıl arasında ayrı ayrı hapis cezalarına çarptırıldığı belirtildi.
Mahkemenin başka bir yolsuzluk davası nedeniyle tutuklulukları devam eden eski Sağlık Bakanı Abdulmelik Budiyaf, Bayındırlık Bakanı Abdulgani Zalan, hakkında üçer yıl hapis cezası verdiği kaydedildi.
Kararların, temyize açık olduğu ifade edildi.
Davaların süreci
Hemil ve ailesi, yetkililerle iş birliği yaparak ülke genelindeki gayrimenkul projelerinden yasa dışı kazanç elde etmekle suçlanarak Temmuz 2019'da gözaltına alınmıştı.
Eski Cezayir Emniyet Müdürü Hemil, ayrıca 2018'de ülkenin batısında bir gemide ele geçirilen 700 kilogram kokainle ilgili soruşturma kapsamında başkentte bir mahkemede aynı yılın mayıs ayında ifade vermişti.
Cezayir'de Mayıs 2018'de Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı. Eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil de bu dönemde, görevden alınan isimler arasındaydı.
Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in Avrupa'ya yönelik yasa dışı kokain ticaretinde uğrak bir liman olarak kullanılmaya başlandığı yorumunu yapmıştı.
Cezayir Emniyet Müdürlüğünü 2011-2018 yılları boyunca yürüten Hemil'in kitlesel protestolarla istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yakın çevresinde olduğu biliniyor.
Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası
Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde geçen yıl 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.
Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.
Genelkurmay Başkanı'nın işaret vermesiyle yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.
Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Güncel
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