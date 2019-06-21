21.06.2019 20:57
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Cezayir'deki gösterilerde Mursi de unutulmadı

Cezayir

Cezayir'de 18. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı.

Cezayir 'de 18. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta Mısır 'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı.
Başkent Cezayir'de Merkez Postane Meydanı ve ülkedeki bazı kentlerde toplanan göstericiler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması çağrısında bulundu.
Polisin, Cezayir milli bayrağından başka bayrağın açılmasına izin vermediği gösterilerde geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası yönünde sloganlar atıldı.
Başkentin yanı sıra Celfe, Burc Bu Ariric, Buira, Becaya ve Cicel kentlerinde düzenlenen gösterilerde de Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi.
Mursi için "Elveda ey kahraman" pankartları açıldı
Cezayir'deki gösterilerde, mahkeme salonunda 17 Haziran'da vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları da taşındı.
Mursi lehine sloganlar atan göstericiler, "Elveda ey kahraman", "Mursi'yi Sisi öldürdü" yazılı pankartlar açtı.
Cezayir'de kitlesel gösteriler sürüyor
Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.
Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.
Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de Cumhurbaşkanı'nın istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.
Kaynak: AA
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