14.06.2019 18:32
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Cezayir'deki gösterilerde "yolsuzluk yargılamaları" vurgusu

Cezayir

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana yürüyen Cezayirliler Cezayir bayrağı ve dövizler taşıyan göstericiler Göstericilerin sloganlar atarak ilerlemesi Cezayir'de 17.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana yürüyen Cezayirliler
Cezayir bayrağı ve dövizler taşıyan göstericiler
Göstericilerin sloganlar atarak ilerlemesi Cezayir'de 17. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına destek mesajı öne çıktı.
Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestolarının bu hafta 17'ncisi gerçekleştirildi.
Cezayir'deki gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana gelen binlerce Cezayirli, ülkelerinin bayraklarının yanı sıra yönetimden taleplerini dile getiren afiş, döviz ve pankartlar taşıdı.
Kaynak: AA
Merkez, Cezayir, Güncel

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