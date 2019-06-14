Cezayir'deki gösterilerde "yolsuzluk yargılamaları" vurgusu

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Postane Binası'nın bulunduğu meydana yürüyen CezayirlilerCezayir bayrağı ve dövizler taşıyan göstericilerGöstericilerin sloganlar atarak ilerlemesi Cezayir'de 17. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına destek mesajı öne çıktı.
Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestolarının bu hafta 17'ncisi gerçekleştirildi.
Cezayir'deki gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana gelen binlerce Cezayirli, ülkelerinin bayraklarının yanı sıra yönetimden taleplerini dile getiren afiş, döviz ve pankartlar taşıdı.