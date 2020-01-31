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Cezayir'deki gösterilerin 50'nci haftasında ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Cezayir'de "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösterilerin 50'nci haftasında, ABD'nin sözde barış planı protesto edildi.

31.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:58Cezayir'deki gösterilerin 50'nci haftasında ABD'nin sözde barış planı protesto edildi
'de "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösterilerin 50'nci haftasında, ABD'nin sözde barış planı protesto edildi.
Eski Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler 50'nci haftasında da sürüyor.
Cezayir'in birçok kentinde "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle sokakları dolduran göstericiler ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını da protesto etti.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler "Filistin kırmızı çizgimiz" ve "yüzyılın anlaşmasına hayır" sloganları attı.
Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olması üzerine Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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