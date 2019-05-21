Cezayir'deki Öğrenci Gösterisine Polis Müdahalesi

Cezayir
'de eski Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.
Başkent Cezayir'de bu hafta 15'incisi gerçekleştirilen eylemler kapsamında sokaklara çıkan binlerce öğrenci, "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhinde sloganlar atarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez
Postane Meydanı'na doğru yürüdü.
Merkez Postane Meydanı'na giden yollara barikatlar kuran emniyet güçleri, protestocuların meydana girişine izin vermedi. Daha sonra öğretmen ve vatandaşların da katılımıyla büyüyen gösterici kitlesi, hükümet konağına yöneldi. Burada da yoğun güvenlik önlemleri alarak binanın etrafını çevreleyen polis, eylemcilerin daha fazla yaklaşmasına izin vermeyerek kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Göstericiler sık sık Bin Salih'in cumhurbaşkanlığı seçimi için açıkladığı 4 Temmuz tarihini kabul etmediklerini ifade eden sloganlar attı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda da başkentin yanı sıra ülkenin diğer bazı kentlerinde de öğrenci ve öğretmenlerin gösteriler düzenlediği görüldü.
Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.
Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.
Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline gelmişti.
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Kaynak: AA