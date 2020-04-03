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Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a geldi

Cezayir'de bulunan 555 Türk vatandaşı, Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla Samsun'a getirildi.

03.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:28
Cezayir 'de bulunan 555 Türk vatandaşı, Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla Samsun 'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerine başlandı.
Bu kapsamda Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelen Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.
Uçaklar peş peşe Samsun Çarşamba Havalimanına inerken, AFAD ve UMKE ekipleri tüm yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.
Ateşi yüksek çıkan bazı yolcular, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis gözetiminde otobüslere bindirilen vatandaşlar, karantina altına alınmak üzere Amasya ve Tokat'a gönderildi.
Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliyesinin ise yarın ve pazar günü Türk Hava Yollarına ait uçaklarla yapılacağı bildirildi. Cezayir’deki Türk vatandaşları Samsun’a geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Samsun, Güncel

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Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a geldi
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