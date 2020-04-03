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Cezayir'deki Türkler ülkeye getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları, Tokat ve Amasya'da karantinaya alınmak üzere havayoluyla ülkeye getirildi.

03.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:39
Cezayir'deki Türkler ülkeye getirildi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir 'de bulunan Türk vatandaşları, Tokat ve Amasya 'da karantinaya alınmak üzere havayoluyla ülkeye getirildi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den Türkiye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri başladı. Cezayir'den Türk vatandaşlarını alarak havalanan bu ülkeye ait uçaklar saat 19.00 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Uçakların 1'i boş şekilde gelirken, diğer 2'sinin içerisinde de toplamda 555 Türk vatandaşı yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında vatandaşlar sağlık kontrollerinden geçirildi. Ateşi yüksek çıkan bazı kişiler 112 Acil ambulansları ile hastanelere götürüldü. Tokat ve Amasya'da karantinaya alınacak vatandaşlar, Samsun Havalimanı'ndan otobüslerle tahliye edildi. Türk vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'na boş gelen Cezayir Havayolları'na ait uçağın ise Karabük'te misafir edilen Cezayirlilerin ülkelerine dönüşlerini sağlayacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Amasya, Samsun, Tokat, Güncel
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