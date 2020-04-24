Cezayir'den gelen 144 kişi Konya'da yurda yerleştirildi
Cezayir'den gelen 144 kişi Konya'da yurda yerleştirildiCEZAYİR'den koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 144 kişi, Konya'da yurda yerleştirilip, karantinaya alındı.
24.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:02
CEZAYİR'den koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 144 kişi, Konya'da yurda yerleştirilip, karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yurt dışında yaşayanların, koronavirüs tedbirler kapsamında ülkeye getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Cezayir'de yaşayan 144 Türk, Türk Hava Yollarına ait uçakla Konya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 144 kişi AFAD ekipleri tarafından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şems Tebriz-i Yurduna yerleştirilip, karantinaya alındı.
Kaynak: DHA