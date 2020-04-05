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Cezayir'den gelen 160 Türk vatandaşı Söke'de karantinaya alındı

Cezayir'den getirilen 160 Türk vatandaşı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Söke'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

05.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:47
Cezayir'den gelen 160 Türk vatandaşı Söke'de karantinaya alındı
Cezayir 'den getirilen 160 Türk vatandaşı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Söke 'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilen Türk vatandaşlarının, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Aydın'ın Söke ilçesine getirildi. Söke'nin Yenikent Mahallesinde bulunan ve günler öncesinden karantina tedbirleri için hazır hale getirilen KYK Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu'na getirilen 160 kişi, burada 14 günlük karantina süresini tamamlayacak.

Emniyet güçlerinin tedbirleri arasında yurda yerleştirilen Türk vatandaşlarının maske taktıkları ve sosyal mesafeye uygun şekilde hareket ettikleri görüldü. Yurda yerleşen grubun 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Söke, Güncel
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