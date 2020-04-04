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Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi

Tokat'ta 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

04.04.2020 03:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:38
Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi
Tokat 'ta 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Cezayir 'den gelen Türk vatandaşlar misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 200 Türk vatandaşının tahliye işlemlerine başlandı. Türk Hava Yolları ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat ve Amasya'da 14 gün boyunca karantina altında kalacakları KYK yurtlarına otobüslerle getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının Cuma günü başlayan tahliye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait uçaklar, ülkeye içi dolu olarak, toplamda 555 Türk vatandaşı ile akşam saatlerinde Samsun'a getirilmişti. Samsun'a getirilen vatandaşlar, buradan karayoluyla Tokat'a ve Amasya'ya ulaştırıldı. 235'i Amasya'ya ulaşan Türk vatandaşlarının 320'si ise Tokat'ta 14 gün gözetim altında tutulacak.

Tokat'a 14 otobüsle konvoy halinde getirilen vatandaşların bir bölümü Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mehmet Emin Tokadi yurdu ile Aydoğan Aydın yurdunda misafir edilecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Tokat, Güncel
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