Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi Tokat'ta 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

04.04.2020 04:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:39

Cezayir 'den gelen Türk vatandaşlar Tokat 'ta karantinaya girdi

TOKAT - Tokat'ta 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 200 Türk vatandaşının tahliye işlemlerine başlandı. Türk Hava Yolları ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat ve Amasya'da 14 gün boyunca karantina altında kalacakları KYK yurtlarına otobüslerle getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının Cuma günü başlayan tahliye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait uçaklar, ülkeye içi dolu olarak, toplamda 555 Türk vatandaşı ile akşam saatlerinde Samsun'a getirilmişti. Samsun'a getirilen vatandaşlar, buradan karayoluyla Tokat'a ve Amasya'ya ulaştırıldı. 235'i Amasya'ya ulaşan Türk vatandaşlarının 320'si ise Tokat'ta 14 gün gözetim altında tutulacak.

Tokat'a 14 otobüsle konvoy halinde getirilen vatandaşların bir bölümü Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mehmet Emin Tokadi yurdu ile Aydoğan Aydın yurdunda misafir edilecek.

Cezayir’den gelen Türk vatandaşlar Tokat’ta karantinaya girdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Tokat, Genel

Haberin Videosu :

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

05:04: Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar... - Haberler 04:53: Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı - Haberler 04:45: BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması - Haberler 04:42: Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar... - Haberler 04:39: Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı - Haberler 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler