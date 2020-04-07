Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat'ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir 'den getirilerek Tokat 'ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.

Cezayir'den korona virüsü salgını önlemleri kapsamında Samsun Hava Limanın getirilen vatandaşlardan 320'si Tokat'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı. Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlardan Nurettin Baltacı, yaklaşık 4 gündür kaldığı yurtta izlenimlerini paylaştı. Baltacı, tırnak makasından havlusuna varan kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Yemeklerimiz ambalajlı olarak getiriliyor. İnternetimiz kesintisiz var. Doktorlarımız günde 2 defa bizleri sağlık taramasından geçiriyor. Şahsi ihtiyacımız olduğu anda yurt yöneticilerine ilettiğimizde temin ediyorlar. Kronik rahatsızlığımı yurt yönetimine bildirdikten sonra C-vitamini takviyesinde bulundular. Bizlere emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Ayrıca her türlü hizmeti bizden esirgemeyen yurt yönetimine, devlet yetkililerine, Kenan ve Sedat Kösen'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Samsun, Tokat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı - Haber 17:49: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:49: Destek bakanlıktan üretim gençlerden - Haber 17:48: TEKİRDAĞ Minik Rıdvan'a polisten doğum günü sürprizi - Haber 17:48: KIZILAY'A İL PLAZMA BAĞIŞI, İYİLEŞEN DOKTORDAN-3 - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber