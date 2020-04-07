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Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat'ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.

07.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Cezayir 'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun
TOKAT - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat 'ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.
Cezayir'den korona virüsü salgını önlemleri kapsamında Samsun Hava Limanın getirilen vatandaşlardan 320'si Tokat'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı. Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlardan Nurettin Baltacı, yaklaşık 4 gündür kaldığı yurtta izlenimlerini paylaştı. Baltacı, tırnak makasından havlusuna varan kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Yemeklerimiz ambalajlı olarak getiriliyor. İnternetimiz kesintisiz var. Doktorlarımız günde 2 defa bizleri sağlık taramasından geçiriyor. Şahsi ihtiyacımız olduğu anda yurt yöneticilerine ilettiğimizde temin ediyorlar. Kronik rahatsızlığımı yurt yönetimine bildirdikten sonra C-vitamini takviyesinde bulundular. Bizlere emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Ayrıca her türlü hizmeti bizden esirgemeyen yurt yönetimine, devlet yetkililerine, Kenan ve Sedat Kösen'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Cezayir’den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Tokat, Genel

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Cezayir'den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun
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