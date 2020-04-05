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Cezayir'den getirilen 450 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi

Cezayir'den getirilen 450 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

05.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:04
Cezayir 'den getirilen 450 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın 'ın Söke ve Efeler ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Aydın'a ulaştı.
Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan 160 vatandaş Söke Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi.
Yine Cezayir'den gelen 290 kişi ise otobüslerle Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Burada özel kıyafetli ekiplerce karşılanan 290 kişinin ateşi ölçüldü ve kayıtları yapıldı.
"Devletimizden Allah razı olsun"
Cezayir'den gelen vatandaşlardan Ahmet Özyolu, çalışmak için Cezayir'e gittiğini söyledi.
Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Özyolu, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi geldi oradan aldı, buraya kadar getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Öyle büyük bir reis hiçbir yerde yok. Bizi burada en güzel şartlarda ağırlayacaklar. Bizlere bakacaklar. İnşallah evimize sağlıklı bir şekilde döneceğiz." dedi.
Kayıtları tamamlanan vatandaşlar işlemlerinin ardından odalarına yerleştirildi.
Çalışmaları, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu takip etti. Cezayir’den getirilen 450 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Aydın, Söke, Güncel

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Cezayir'den getirilen 450 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi
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